Ущерб от таяния мерзлоты в РФ может превысить 10 трлн рублей к 2050 году

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может достичь 7–10 триллионов рублей к 2050 году. Об этом сообщил ТАСС на Всемирном экономическом форуме директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.
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