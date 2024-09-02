Ущерб от таяния мерзлоты в РФ может превысить 10 трлн рублей к 2050 году

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может достичь 7–10 триллионов рублей к 2050 году. Об этом сообщил ТАСС на Всемирном экономическом форуме директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.