«Это сигнал США»: уничтожен американский завод дронов в Киеве

ВС РФ впервые уничтожили американский завод по изготовлению дальнобойных беспилотников с системами наведения, устойчивыми к радиоэлектронному противодействию (РЭБ), и алгоритмами самонаведения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
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