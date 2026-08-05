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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» близка к трансферу защитника «Фейеноорда» Рида за 25+4 млн евро

« Рома » близка к покупке правого защитника « Фейеноорда » Дживайро Рида . Римляне согласовали трансфер 20-летнего нидерландца за 25 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов, опередив «Ноттингем Форест».

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