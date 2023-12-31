Анфиса Чехова поддержала Ивлееву и заявила, что той не за что извиняться

Надежда Белугина

Ничего не помню о Чеховой, хотя видела её в каких-то программах много раз, что она демонстрировала грудь, разговор, почему-то касался всё время этого. Что она из себя представляла, в чём была её роль, до сих пор для меня осталось непонятным. Естественно, что она поддерживает Ивлееву, которая демонстрировала копчик с бриллиантом. Есть сходство в желаниях и форме демонстрации.