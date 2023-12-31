Телеведущая Анфиса Чехова публично поддержала блогера Анастасию Ивлееву, от которой после «голой» вечеринки отвернулись многие из тех, кто с удовольствием веселился на тусовке.
Анфиса Чехова поддержала Ивлееву и заявила, что той не за что извиняться
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Betahon
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Надежда Белугина
Ничего не помню о Чеховой, хотя видела её в каких-то программах много раз, что она демонстрировала грудь, разговор, почему-то касался всё время этого. Что она из себя представляла, в чём была её роль, до сих пор для меня осталось непонятным. Естественно, что она поддерживает Ивлееву, которая демонстрировала копчик с бриллиантом. Есть сходство в желаниях и форме демонстрации.
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22 мин.
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