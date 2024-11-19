Захарова высмеяла отсутствие Байдена на общем фото с саммита G20 AlexCoderЗахарова высмеяла отсутствие Байдена на общем фото с саммита G20 AlexCoder Всего трое лидеров не стали сфотографироваться рядом с российским дипломатом В Бразилии стартовал саммит G20, на который приехали представители стран с крупнейшими мировыми экономиками.