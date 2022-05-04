Крістофер Хілл (архівне фото) Посол США в Сербії: Росія надто далеко пішла від західних цінностей В інтерв'ю сербській службі «Голосу Америки» Крістофер Хілл закликав офіційний Белград приєднатися до санкцій проти Росії В інтерв'ю сербській службі «Голосу Америки» американський посол у Сербії Крістофер Хілл закликав Белград зайняти активнішу позицію на підтримку зусиль США та Євросоюзу […] Сообщение Посол США в Сербії: Росія надто далеко пішла від західних цінностей появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.