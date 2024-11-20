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Петербургский дневник

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Стоимость патента для мигрантов в Петербурге вырастет до 6 тысяч рублей

Стоимость патента для мигрантов в Петербурге вырастет до 6 тысяч рублей

Это пополнит бюджет города на 11 миллиардов рублей в следующем году Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 20 ноября, в первом чтении приняли законопроект, повышающий стоимость трудового патента для иностранных граждан, желающих работать в Петербурге до 6 тысяч рублей в месяц.

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