Стоимость патента для мигрантов в Петербурге вырастет до 6 тысяч рублей

Это пополнит бюджет города на 11 миллиардов рублей в следующем году Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 20 ноября, в первом чтении приняли законопроект, повышающий стоимость трудового патента для иностранных граждан, желающих работать в Петербурге до 6 тысяч рублей в месяц.