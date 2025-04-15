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Nvidia сделала всё, чтобы мир как можно дольше не видел обзоры GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гба...

Nvidia сделала всё, чтобы мир как можно дольше не видел обзоры GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гба...

Nvidia сделала всё, чтобы мир как можно дольше не видел обзоры GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памятиКомпания Nvidia прикладывает все усилия, чтобы обозреватели не получили видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в версии с 8 Гбайт памяти, сообщает YouTube-канал Hardware Unboxed.

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