Игрокам «Зенита» выплатят по 5 млн рублей за победу над ЦСКА («Мутко против»)

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Команда Сергея Семака вчера одержала выездную победу в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0). Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство «Зенита» приняло решение удвоить премиальные выплаты игрокам за победу над ЦСКА – футболисты получат по 5 миллионов рублей.