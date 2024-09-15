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Игрокам «Зенита» выплатят по 5 млн рублей за победу над ЦСКА («Мутко против»)

Команда Сергея Семака вчера одержала выездную победу в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0). Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство «Зенита» приняло решение удвоить премиальные выплаты игрокам за победу над ЦСКА – футболисты получат по 5 миллионов рублей.

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