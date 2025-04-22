Депутат Водолацкий: военные ВСУ получают наркотики с едой ежедневно

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники в рядах ВСУ получают наркотики с едой ежедневно.
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