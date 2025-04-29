Президент России Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства. С таким заявлением он выступил перед участниками историко-документальной выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы, передает РИА Новости.
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