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Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства

Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства

Президент России Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства. С таким заявлением он выступил перед участниками историко-документальной выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы, передает РИА Новости.

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