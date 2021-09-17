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Жителей Забайкалья мошенники обманули на четыре миллиона рублей в течение суток

Жителей Забайкалья мошенники обманули на четыре миллиона рублей в течение суток

Восемь жителей Читы,  а также Агинского, Могойтуйского, Акшинского, Красночикойского и Шилкинского районов края, стали жертвами мошенников и перевели им более четырёх миллионов рублей в течение суток, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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