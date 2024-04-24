Qualcomm заподозрили в подделке тестов Snapdragon X Elite и X Plus — на самом деле они сильн...

Qualcomm заподозрили в подделке тестов Snapdragon X Elite и X Plus — на самом деле они сильно медленнееКомпанию Qualcomm обвинили в обмане относительно производительности её ПК-процессоров Snapdragon X Elite и X Plus для Windows-ноутбуков.
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