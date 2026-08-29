Покоритель «Космоса»: видео экстремального перфоманса Юры Борисова на ВДНХ

Накануне премьеры фильма «Девятая планета» актер Юра Борисов устроил опасный трюк на ВДНХ. Он вскарабкался по наружной лестнице на стену павильона «Космос», затем перелез на купол и, балансируя без страховки, развернул флаг с названием своего нового фантастического фильма «Девятая планета».
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