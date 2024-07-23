Руководителя молдавского ансамбля «Жок» уволили после выступления в Петербурге

На Международном экономическом форуме Директора молдавского ансамбля народного танца «Жок» Алену Стрымбяну уволили из-за участия артистов коллектива в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС со ссылкой на данные молдавского Canal 5.
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