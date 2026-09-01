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Святыню вынесут из Кремля: Дмитрий Донской возглавит крестный ход в Москве

Святыню вынесут из Кремля: Дмитрий Донской возглавит крестный ход в Москве

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. К важному духовному событию готовится Москва: 6 сентября во главе Общемосковского крестного хода пронесут ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского.

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