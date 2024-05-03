Саудовская Аравия и Индонезия против конфискации российских активов

Индонезия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность в связи с решением Европейского Союза конфисковать замороженные активы России, что вызвало опасения по поводу безопасности собственных инвестиций, размещенных в западных странах.
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