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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как я создала бизнес через 3 месяца после диплома МАРХИ

За 25 с лишним лет я создала три компании в строительстве — «АрхПроект-2», «АрхПроект-3» и «ДОМ-КОВЧЕГ», ни разу не вложив в них чужих денег.

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