Павел Бучневич стал 1-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич с 4 (2+2) очками в матче с «Анахаймом» (6:2).
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