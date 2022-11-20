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Бучневич стал 1-й звездой дня в НХЛ

Павел Бучневич стал 1-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич с 4 (2+2) очками в матче с «Анахаймом» (6:2).

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