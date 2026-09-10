Wylsacom назвал Samsung Galaxy Z Fold 7 лучшей раскладушкой 2026 года

Валентин Петухов, известный как Wylsacom, в программе на Радио РБК выбрал Samsung Galaxy Z Fold 7 лучшей «раскладушкой» 2026 года за ее адекватную цену.
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