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Единственная идеология, которая существует в Вооруженных силах Украины (ВСУ), это ненависть к России, заявил украинский военный, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.