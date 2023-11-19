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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Автодор», «Парма» встретится с «Астаной»

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет саратовский «Автодор», пермская «Парма» встретится с «Астаной».

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