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«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

14.05.2024. Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, когда завершались консультации по его назначению главой Министерства обороны Российской Федерации:▪️ Одна из самых насущных проблем — вопрос оснащения ВС РФ.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Железобетонный принцип: ошибаться можно, врать — нельзя  Ждемс от этой...ну сами понимаете Которая за 3 дня
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5 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а вот Коношенкова всегда внимательно слушал....
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5 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
каких?
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5 час.

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