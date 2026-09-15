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У нас в Текстильщиках

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На МСД перекрыли одну полосу, с 17 сентября перекроют другую

Ремонт дороги повлиял на движение по МСД в районе развязки с улицей Шоссейной. Как сообщает Департамент транспорта, одна полоса из четырех в сторону Рязанского проспекта будет недоступна до 18 сентября.

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