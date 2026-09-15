На МСД перекрыли одну полосу, с 17 сентября перекроют другую

Ремонт дороги повлиял на движение по МСД в районе развязки с улицей Шоссейной. Как сообщает Департамент транспорта, одна полоса из четырех в сторону Рязанского проспекта будет недоступна до 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Y Ефимов: Москва ли...
- Правительство Мос...
- Ефимов: Москва ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым