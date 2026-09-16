Саратовский геймер пил энергетики каждую ночь и попал в реанимацию

Геймер из Саратовской области попал в реанимацию после ежедневного приема энергетиков. Как рассказали в Балаковской городской клинической больнице , 18-летний парень вливал в себя содержащие кофеин напитки каждую ночь, чтобы поиграть с друзьями.
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