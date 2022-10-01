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Посла России в Дании Барбина вызвали в МИД королевства в связи с присоединением новых территорий

Посла России в Дании Барбина вызвали в МИД королевства в связи с присоединением новых территорий

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд вызвал посла Российской Федерации в этой стране Владимира Барбина в связи с присоединением к России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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