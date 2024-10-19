Работу энергосистемы Нигерии восстановили после масштабного сбоя

Работа национальной энергосистемы Нигерии восстановлена после третьего крупного сбоя за неделю, заявили в государственной энергетической компании Transmission Company of Nigeria (TCN) 19 октября, сообщает нигерийский портал Nairametrics.
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