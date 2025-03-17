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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах в финале Кубка лиги: 0 ударов и 0 созданных моментов – впервые за карьеру в «Ливерпуле» в полном матче

Такое впервые случилось с вингером за время карьеры в «Ливерпуле» в матчах, в которых он провел не менее 90 минут.

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