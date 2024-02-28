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Газета.ру

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ACS: новый препарат может комплексно устранять все варианты депрессии

ACS: новый препарат может комплексно устранять все варианты депрессии

Российские ученые из лаборатории биомедицинской химии федерального исследовательского центра биотехнологий РАН создали препарат на основе природного вещества виндебуранола, действие которого нацелено на центр управления всех нейромедиаторов в мозге.

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