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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аналитик: Microsoft может начать портировать все эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 — 2025 го...

Аналитик: Microsoft может начать портировать все эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 — 2025 го...

Аналитик: Microsoft может начать портировать все эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 — 2025 год станет переломнымОтталкиваясь от публичных заявлений Microsoft, Тото предполагает, что корпорация готова начать переносить на конкурирующую платформу все эксклюзивы подряд.

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