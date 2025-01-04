Аналитик: Microsoft может начать портировать все эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 — 2025 го...

Аналитик: Microsoft может начать портировать все эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 — 2025 год станет переломнымОтталкиваясь от публичных заявлений Microsoft, Тото предполагает, что корпорация готова начать переносить на конкурирующую платформу все эксклюзивы подряд.
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