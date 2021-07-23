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Родители россиянки Софьи Сапеги заявили СК Беларуси о своих правах

Родители россиянки Софьи Сапеги заявили СК Беларуси о своих правах

Родители россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протесевичем после экстренной посадки самолёта Ryanair, обратились в следственный комитет Беларуси с просьбой позволить им встретиться с дочерью.

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