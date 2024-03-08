Начну наводить симметрию на улицах: Лолита вернулась в Россию и потребовала возвращения на сцену

Грозя секатором, певица потребовала возвращение на сцену. Рассказываем, о какой угрозе идёт речь.По возвращению домой в Россию Лолила в своём телеграмм-канале опубликовала интересное видео, в котором она наглядно показала чем будет заниматься, если её не вернут на сцену.