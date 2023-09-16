Запомните их, чтобы не потерять свои деньги на отдыхе.Отдых в Абхазии может оставить после себя незабываемые впечатления.
Раскрыты 5 способов обмана туристов в Абхазии
Комментарии
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нб
надежда белугина
Туризм, основанный на обмане, проживёт не долго. Об этом должны знать в Абхазии. Сейчас всё легко распространяется. Бесполезно что-то начинать со лжи и неуважения к туристам. Мест для отдыха в России становится всё больше. А выживут те, кто порядочнее обслуживает приезжающих. Какой смысл приезжать второй раз туда, где принимают только кошелёк, не замечая и не уважая его хозяина? Всё построенное будет бесполезным, если туриста встречают повальным обманом. Не все это потерпят.
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