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Самсонов о 5 россиянах в «Каролине»: «Владелец не обращает внимания на политику. Может, некоторые клубы побаиваются выбирать российских игроков»

Самсонов – бывший нападающий сборной России. Последние шесть лет он работал в «Каролине» тренером по развитию игроков.

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