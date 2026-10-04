Пережившая неудачную казнь в США могла получить необратимую травму мозга

Провалившаяся попытка смертной казни американки Кристы Пайк могла привести к необратимой травме мозга.
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