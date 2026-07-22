Почему новая Nissan Teana за 3,3 млн — это неожиданно сильный удар по гегемонии Toyota Camry

Признаюсь честно, я всегда с долей скепсиса относилась к разговорам о смерти класса больших седанов. Да, рынок заполонили кроссоверы, и кажется, что каждый второй покупатель грезит только высоким клиренсом и полным приводом.
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