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proavto21

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Почему новая Nissan Teana за 3,3 млн — это неожиданно сильный удар по гегемонии Toyota Camry

Почему новая Nissan Teana за 3,3 млн — это неожиданно сильный удар по гегемонии Toyota Camry

Признаюсь честно, я всегда с долей скепсиса относилась к разговорам о смерти класса больших седанов. Да, рынок заполонили кроссоверы, и кажется, что каждый второй покупатель грезит только высоким клиренсом и полным приводом.

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