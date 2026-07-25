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Царьград

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Один из тысячи: Умер актёр "Глухаря" и "Ликвидации" Юрий Лопарёв

Один из тысячи: Умер актёр "Глухаря" и "Ликвидации" Юрий Лопарёв

Путь в профессию у Юрия Лопарёва оказался непростым, но в итоге он воплотил на экране свыше 270 образов.

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