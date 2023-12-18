«Мисс Россия» рассталась с американским женихом и вернется в страну

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга рассталась с женихом — американским журналистом Джексоном Хинклом — и заявила, что вернется в страну.
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