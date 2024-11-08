В Польше задержали трех украинцев с чемоданом долларов – ОПГ десятками выдавало липовые дипломы частного вуза

Rzeczpospolita пишет о разгоревшемся в Польше скандале: трое граждан Украины были задержаны в конце октября в штаб-квартире бывшей Collegium Humanum, куда они прибыли с чемоданом долларов, которыми намеревались оплатить выдачу дипломов, подтверждающих получение высшего образования нескольким десяткам человек.
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