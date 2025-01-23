Уральского врача против его воли удерживает оператор связи

Оператор связи «Мотив» удерживает уральского врача против его воли в числе своих абонентов. Мужчина уже дважды подавал заявление другому провайдеру, дважды ездил в офис «Мотива», однако всякий раз там изобретают причину, чтобы не отпускать абонента, как того требует федеральный закон.
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