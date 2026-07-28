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Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля

Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля

Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля  / © Visual Capitalist Новые данные показывают, какие страны потребили больше всего угля в 2025 году, наглядно демонстрируя, насколько велико влияние азиатских государств на мировой спрос.

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