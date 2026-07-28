Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля / © Visual Capitalist Новые данные показывают, какие страны потребили больше всего угля в 2025 году, наглядно демонстрируя, насколько велико влияние азиатских государств на мировой спрос.
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