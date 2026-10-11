Происшествия
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Происшествия

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Сотрудник УБК и и представители территориального органа внутренних дел рассказали военнослужащим космодрома в Архангельской области о наиболее распространенных схемах мошенничества

В городе Мирном в Гарнизонном доме офицеров прошел традиционный вечер вопросов и ответов с военнослужащими Первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации, членами их семей и гражданскими специалистами.

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