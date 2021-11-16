Чипирование через прививки

Сейчас не 1905 год. И используют ИСКУССТВЕННЫЙ продукт, РНК. И при это заявляют, что у аллергиков противопоказаний нет. Такая ложь рождает БОЛЬШОЕ НЕДОВЕРИЕ. А уж поведение фанатов прививки от ковида в сети и вовсе вызывает желание держаться как можно дальше от этой компании. Смесь агрессии с истерией не украшает, а отталкивает. Ковид может пройти легко, а разрушенная прививкой психика нормально жить не даст ни тебе, ни людям...

Людмила Лиханова

Власти сами виноваты в разброде мнений и сомнений у народа. Где логика когда без кода не допускают в ТРЦ, где те же самые продовольственные магазины и аптеки и где в больших площадях народ меньше соприкасается и в тоже время можно в обычные магазины и аптеки. Когда можно стоять в общественном транспорте как сельдь в бочке и в котором провозят намного больше людей, чем в поезде или самолете , но нельзя в поезде и самолете. А это значит, что все это , мягко говоря, туфта. Народ четко подмечает двойные стандарты. Почему можно стоять в огромной очереди без дистанции и масок на канатку в Сочи, но при этом жителей края давят ограничениями? И после таких ковидных выходных в крае заметно выросло число заболевших, которых выявили, а сколько еще безсимптомных?! Поэтому народ думает что вся эта суета только для того чтобы вычислить сколько народа в стране или чтобы избавиться от пенсионерам на радость ПФ. Ведь сначала сказали, что нельзя прививаться диабетикам, гипертоникам и другим, а теперь ТРЕБУЮТ обязательно привиться тем, кто старше 60 лет. Неужели так быстро провели серьезные исследования? На такие исследования обычно нужны годы, а тат раз-два и поменяли рекомендации. Кто ж после таких кульбитов поверит в добрые помыслы нашей власти?!