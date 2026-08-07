️ 📅 ИЗ ИСТОРИИ 30 лет назад, в 1996 году, волгоградские спортсмены привезли из олимпийской Атланты 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
️ 📅 ИЗ ИСТОРИИ 30 лет назад, в 1996 году, волгоградские спортсмены привезли из олимпийской Атланты 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль.
Свежие комментарии