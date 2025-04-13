Случайные обзоры: топ-лапша, топ-игротека и отстойная клавиатура

И опять случайные обзоры врываются в воскресный день, как Бэтмен в лечебницу Аркхем. В этом выпуске: Владимир Самойлов есть лапшу с прикольным форм-фактором, Олег Вознесенский хвалит ретро-игротеку, а Петр Сальников ругает клавиатуру Hiper — есть за что! Лапша б/п CITYешкаОчень даже бодро Третьего дня по совету проверенных камрадов приобрел лапшичку быстрого приготовления CITYешка за 230 рублей.