БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вызов «тюркскому единству»: саммит ЕС–ЦА в Самарканде и кипрский вопрос ﻿

Вызов «тюркскому единству»: саммит ЕС–ЦА в Самарканде и кипрский вопрос ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ В узбекском Самарканде прошёл первый в истории, как его упорно называют ушлые европейцы, саммит «Центральная Азия – Европейский союз», хотя подобные мероприятия, да ещё и с аналогичной повесткой (стратегическое партнёрство, демократические ценности, зеленая энергетика, природные ресурсы, транспорт, территориальная целостность «незалежной») уже наблюдались ранее в 2022-2023 годах в казахстанской Астане и кыргызской Чолпон-Ате.

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