Экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм отмечает юбилей

Виктория Кэролайн Бекхэм родилась 17 апреля 1974 года, выросла в английской деревне Гроффс-Оук. Ее отец основал бизнес по оптовой торговле электроникой, поэтому Виктория и ее брат с сестрой жили в достатке.
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