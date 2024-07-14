Татарстанцам рассказали, как правильно готовить шашлык

Еще одно продуктивное занятие во всех смыслах, особенно летом – это приготовление шашлыка. По данным аналитиков, почти 70% россиян не доверяют никому такое важное дело, как выбор мяса, приготовление маринада и конечно же процесс жарки на углях.
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