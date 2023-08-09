Евгений Сатановский: Придется драться в одиночку

Надежда Петракова

Сатановский прав,как всегда!!!Нужно мыслить и воевать с опережением!Это уже доказано и не раз!!!!СЛУШАЙТЕ,СЛУШАЙТЕ САТАНОВСЕОГО,вояки!!!А то задним умом все хороши....Вперёд!За Россию и стратегически верно!!!!Немперевелись де у нас настоящие командиры!Господи!!!🙏))))