Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-канала «Вальдман LINE» рассказал о неожиданном ударе по России, который готовят США.
Евгений Сатановский: Придется драться в одиночку
Комментарии
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Карабас Барабас
Наглосаксонский мир ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН !!!
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15 час.
Геннадий Ларионов
Очередные терпилы, за интересы англосаксов пойдут в бой !!! Вернее на убой.
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15 час.
Надежда Петракова
Сатановский прав,как всегда!!!Нужно мыслить и воевать с опережением!Это уже доказано и не раз!!!!СЛУШАЙТЕ,СЛУШАЙТЕ САТАНОВСЕОГО,вояки!!!А то задним умом все хороши....Вперёд!За Россию и стратегически верно!!!!Немперевелись де у нас настоящие командиры!Господи!!!🙏))))
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15 час.
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