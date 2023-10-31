Немецкий журналист Депфнер: евреи начали уезжать из Германии

Немецкий бизнесмен и журналист, генеральный директор и совладелец медиагруппы Axel Springer SE Матиас Депфнер заявил, что евреи начали спасаться бегством из Германии, поскольку больше не чувствуют себя в безопасности в этой стране.
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